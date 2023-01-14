الوزير الاسبق رضا قريرة امام القطب المالي

مثل أول أمس امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، الوزير الاسبق رضا قريرة الذي شغل خطة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية سابقا كما مثل معه ابن مسؤول سابق وذلك لمحاكمتهما في قضية تجاوزات مالية وادارية .



وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة و قدم طلباته ،وبين محامي قريرة ان قرار دائرة الاتهام تم الطعن فيه بالتعقيب وقدم ما يفيد ذلك طالبا التاخير لتقديم شهادة نشر.



وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة لجلسة 19 جانفي لتمكين المحامي من تقديم شهادة نشر .





