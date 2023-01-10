خلال لقائها مفتي الجمهورية: بودن تؤكد دعم الحكومة لديوان الإفتاء من أجل السير وفق المنهج الزيتوني

خلال لقائها مفتي الجمهورية: بودن تؤكد دعم الحكومة لديوان الإفتاء من أجل السير وفق المنهج الزيتوني

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 18:35 قراءة: 0 د, 39 ث
      
التقت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة بمفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود.

وهنأت رئيسة الحكومة مفتي الجمهورية الجديد بتولي هذا المنصب متمنية له النجاح والتوفيق في مهامه على رأس ديوان الإفتاء التونسي، مذكرة في هذا الاطار بدور هذه المؤسسة العريقة في التصدي لتيارات التطرف والانغلاق والمحافظة على قيم التسامح والإخاء والتكافل.

وأكدت رئيسة الحكومة على دعم ومساندة الحكومة لعمل ديوان الإفتاء لصيانة مكاسبنا والسير وفق المنهج الإسلامي الزيتوني المتفتح والمتسامح الذي يبني الأوطان ويحصن الناشئة والأجيال القادمة من كل اشكال الغلو والتطرف.

من جانبه أكد مفتي الجمهورية التونسية أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان متميزا، ومثل مناسبة شدد فيها على أن عمل الديوان سيكون عملا ثابتا فيه مساهمة في خدمة الدين الإسلامي وبناء هذا الوطن بالتعويل على كافة أبنائه والمحافظة على الأمانة للأجيال اللاحقة.

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