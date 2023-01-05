لزهر العكرمي : 15 مليون دولار 'مهبة ' توافق النداء مع النهضة

لزهر العكرمي : 15 مليون دولار 'مهبة ' توافق النداء مع النهضة

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 15:30 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال المحامي و الناشط السياسي لزهر العكرمي لدى حضوره اليوم الخميس في برنامج 'هنا تونس' على اذاعة الديوان ان حركة النهضة قامت بشراء حزب نداء تونس و غلقه حيث تكفلت قيادات نهضوية بتوفير غطاء مالي من دولة خليجية قدره 15 مليون دولار للباجي قايد السبسي و أفراد من عائلته مقابل الدخول في توافق معها.
واعتبر العكرمي أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي باع حزب النداء بكل ما فيه للنهضة لافتا الى أن أفرادا من عائلته تملك مطعما في الخليج و أملاكا في ألمانيا و شقق في الدائرة 15 و 17 بباريس .

وأضاف أنه قدم شكاية في وقت من الأوقات و لكن لم يتم الى اليوم سماعه معبرا عن خشيته من اثارة هذه الشكاية خلال المرحلة الراهنة في اطار تصفية حسابات ، قائلا انه سيتخلى عنها اذا أثيرت حاليا.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259492

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 05 Janvier 2023 à 16h 04m |           
لزهر العكرمي تحسّنت التصريحات امتاعه وأموره منظمة وضدّ الانقلاب.
في لحظة يعمل تصريحات على النهضة (سلبية). شفت الخبر تساءلت وقلت شكون وراء التصريحات هذه ؟؟ ياخي جيت نشوف لقيت معز بن غربية وسفيان بن فرحات في البلاطو



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