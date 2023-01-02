احالة العياشي الهمامي على التحقيق على معنى المرسوم 54 وبتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 13:13 قراءة: 0 د, 31 ث
      
كشف الاثنين 2 جانفي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي أنه تم اعلامه اليوم بأنه تم احالته على التحقيق من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 وبتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.

وأوضح العياشي الهمامي انه تم احالته على التحقيق بسبب تصريحاته بخصوص ملف القضاة المعفيين وبسبب كشفه حقيقة تعسف وزيرة العدل ورئيسها على العدالة في تونس حسب تصريحه.

وقال الهمامي ان القضاء عمرو في تاريخ تونس ما وصل للدرجة التي يعيشها اليوم موضحا ان لرئيس الجمهورية الذي لا يعترف بالسلطة القضاىية، الحق في اعفاء قاض في أي وقت.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259313



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 02 جانفي 2023 | 10 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:16 14:57 12:30 07:32 06:00
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 30 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1120°-1019°-1017°-1118°-9
  • Avoirs en devises
    22780,0

  • (30 dec)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31181 DT        1$ =3,11578 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 dec)   1379,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   