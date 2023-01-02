احالة العياشي الهمامي على التحقيق على معنى المرسوم 54 وبتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية

كشف الاثنين 2 جانفي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي أنه تم اعلامه اليوم بأنه تم احالته على التحقيق من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 وبتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.وأوضح العياشي الهمامي انه تم احالته على التحقيق بسبب تصريحاته بخصوص ملف القضاة المعفيين وبسبب كشفه حقيقة تعسف وزيرة العدل ورئيسها على العدالة في تونس حسب تصريحه.وقال الهمامي ان القضاء عمرو في تاريخ تونس ما وصل للدرجة التي يعيشها اليوم موضحا ان لرئيس الجمهورية الذي لا يعترف بالسلطة القضاىية، الحق في اعفاء قاض في أي وقت.