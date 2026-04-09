المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ايزو 2018 21001
تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية "ايزو 2018 21001 التي تعكس جودة نظام ادارة المؤسسات التعليمية والتزام المعهد بثقافة الجودة والتحسين المستمر
ويعد هذا الانجاز خطوة مهمة لمزيد الارتقاء بجودة التكوين الاكاديمي وتعزيز اشعاع البحث العلمي للمعهد على الصعيدين الوطني والدولي
وأكدت ادارة المعهد، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فاسيبوك " التزام اطار التدريس وطلبة الهندسة على مواصلة الجهود لدعم مسار الجودة والتميز داخل المؤسسة
المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف (INTeK) هو مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي حكومية في تونس، تم إحداثها بمقتضى أمر رئاسي في ماي 2022 وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يهدف المعهد إلى تقديم تكوين عالي الجودة في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتطورة، منها الهندسة البيوطبية، وتضمين مناظرات خاصة للدخول لمرحلة تكوين المهندسين
ويعد هذا الانجاز خطوة مهمة لمزيد الارتقاء بجودة التكوين الاكاديمي وتعزيز اشعاع البحث العلمي للمعهد على الصعيدين الوطني والدولي
وأكدت ادارة المعهد، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فاسيبوك " التزام اطار التدريس وطلبة الهندسة على مواصلة الجهود لدعم مسار الجودة والتميز داخل المؤسسة
المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف (INTeK) هو مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي حكومية في تونس، تم إحداثها بمقتضى أمر رئاسي في ماي 2022 وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يهدف المعهد إلى تقديم تكوين عالي الجودة في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتطورة، منها الهندسة البيوطبية، وتضمين مناظرات خاصة للدخول لمرحلة تكوين المهندسين
