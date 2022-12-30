الرويسي: 'سياسة قطع الأرزاق والتخويف أصبحت هي الأصل في هرسلة العمل النقابي الأمني'

نظمت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية، يوم أمس الخميس 29 ديسمبر 2022، وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة.وفي تدخل لـle recap، قال الكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، نسيم الرويسي، ان هذا التحرّك يأتي بسبب ما اعتبره تضييقا كبيرا على العمل النقابي الامني وغلق باب الحوار والتفاوض من طرف وزارة الاشراف حول ملفات عالقة منذ 2018 و2019، والمتعلقة خاصة بالشهائد العلمية والترقيات والمناظرات الداخلية، الى جانب ملف تحسين اجور الامنيين.وشدد الرويسي ان المطالب تتلخص اساسا في حرية العمل النقابي الامني، خاصة بعد تعرضهم للهرسلة، حسب تعبيره.وتابع الرويسي ان عمليات الهرسلة تمثل في تصيّد اخطاء النقابيين الامنيين وتصريحاتهم الاعلامية، واحالتهم على التفقدية من اجل التخويف والهرسلة.واعتبر الرويسي ان الادارة تنتهج سياسة قطع الارزاق من خلال عزل كاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل قبل صدور الاحكام القضائية في شأنهم.واعتبر الرويسي ان سياسة قطع الارزاق والتخويف اصبحت هي الاصل في تدجين وتقويض وهرسلة العمل النقابي.