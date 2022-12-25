الدكتور ذاكر لهيذب يطلق صيحة فزع ويدعو الي التسريع بتزويد الصيدليات بهذا الدواء تجنبا لارتفاع حالات الموت الفجئي لمرضى الكلى والقلب

اطلق السبت 24 ديسمبر، الدكتور ذاكر لهيذب صيحة فزع بسبب غياب دواء kayexalate من الصيدليات مشددا على انه دواء مهم جدا خاصة لمرضى الكلى والقلب.ودعا ذاكر لهيذب الي تزويد الصيدليات بصفة عاجلة بالدواء المذكور تجنبا لارتفاع حالات الموت الفجئي لمرضى الكلى والقلب كما دعا القادمين من الخارج الي جلب الدواء المذكور."الدواء هذا مهم جدا وحيوي vital .هو يطيح من ارتفاع البوتاسيوم في الجسم وخاصة لمرضى القصور الكلوى .راهو كيف يرتفع منسوب البوتاسيوم في الجسم تتعرض العضلات الكل الى تشنجات والاخطر هي تشنجات عضلة القلب .يلزم بسرعة اعطاء هذا الدواء والا القيام بتصفية الدم ( وهو شيء غير متوفر في كل الحالات وهنالك تهديد بالاضراب لمصحات التصفية )هذا الارتفاع اذا ما عالجناهش ينتج عنه عدم انتظام نبضات القلب الخطير. Troubles du rythme graves type tachycardie ventriculaire et fibrillation ventriculaire وهو قاتل.يعني كيف يختفى دواء من هذا النوع من البلاد راهو فما مرضى باش يموتوا .يهديكم ربي سرعوا في تزويد الصيدليات بهذا الدواء في اقرب وقت كبل ما تزيد حالات الموت الفجئي لمرضى الكلى والقلب .والي مروح لتونس يجيب معاه وينشر والا يتصل باقسام الكلى في المستشفيات والا مصحات تصفية الدم ."