تشريعية 2022: إنطلاق عملية الاقتراع اليوم لانتخاب برلمان جديد

تنطلق اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في تونس عملية الإقتراع لانتخاب برلمان جديد.



وتشهد العملية الانتخابية لاول مرة نظام الاقتراع على الافراد، حيث قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات إعلامية أنه ولأول مرة في تاريخ تونس يتجاوز عدد الناخبين المسجلين الـ 9 ملايين.



واشار بوعسكر إلى أنه لم يتم تسجيل أية إشكاليات مع انطلاق التصويت للانتخابات التشريعية بالخارج يوم 15 ديسمبر الجاري.



