مهدي المناعي: اعلامي معروف كان بش يعمل تحقيق على موضوع الرهان الرياضي ياخي عطاوه 300 مليون وتسكّر الموضوع

Publié le Jeudi 15 Decembre 2022 - 16:35 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تحدّث الخميس 15 ديسمبر، كرونيكور برنامج ستوديو شمس مهدي المناعي عن ملف الرهان الرياضي وقال ان قضية الرهان الرياضي مرتبطة بالكوكايين وتهريب الأموال وتجارة السلاح

.وقال مهدي المناعي ان الرهان الرياضي تسبب في مآسي اجتماعية اوصلت البعض الي الانتحار مضيفا بأن "الرهان الرياضي الناس كل تاكل منو اعلاميين ومحاميين وناس نافذين وهذي الشبكة ثمة برشا ناس مستفادة منها

."وكشف مهدي المناعي ان اعلامي معروف كان بصدد القيام بتحقيق حول ملف الرهان الرياضي واستدرك قائلا "لكن عطاوه 300 مليون بش يسكّر الموضوع وتسكّر الموضوع

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أحالت لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس ملفّ القضية المتعلقة بمؤسسة ”بروموكوت” للرهان الرياضي لشبهة وجود جريمة مالية وقد تم في هذا الاطار الاحتفاظ باللاعب الدولي السابق زياد الجزيري قبل أن يتم الافراج عنه .



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