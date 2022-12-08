النوري اللجمي: الحملة الإنتخابية تتميز بالفتور

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، رفع قضية استعجالية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الإدارية.





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وخلال ندوة صحفية اليوم الخميس 08 ديسمبر 2022، أكد اللجمي أن الهايكا توجهت للقضاء الإداري بسبب استيلاء هيئة الانتخابات على صلاحياتها المكرّسة بالقانون الانتخابي وبالمرسوم 116.وبيّن اللجمي أن حديث هيئة الانتخابات عن عدم تقديم الهايكا لمشروع قرار مشترك هو مغالطة لأن هيئة الانتخابات تلكّأت في عقد الاجتماعات الخاصة بالتشاور قبل إعداد المشروع كما جرت العادة.وانتقد شروع هيئة الانتخابات في الإعداد لحصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية في اقصاء للهايكا وهو ما دفعهم لإصدار القرار التوجيهي.وبخصوص الحملة الإنتخابية، اعتبر النوري اللجمي أنها تتميز بالفتور، مقابل تحسن أداء الصحفيين من انتخابات إلى أخرى.يُشار إلى أن نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي وفي حوار له في برنامج الماتينال على اذاعة شمس أف أم مطلع هذا الأسبوع كان أكد أنه إذا أنصف القضاء الهايكا فإن هيئة الإنتخابات ستُذعِن لقرار المحكمة.