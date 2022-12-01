الاعلان عن تشكيل هيئة للدفاع عن استقلال القضاء


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 10:31 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اكد عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين كمال بن مسعود خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بدار المحامي بتونس العاصمة انه وبقية اعضاء هيئة الدفاع قرروا تشكيل هيئة للدفاع عن استقلال القضاء تضم 40 محاميا وعمداء سابقين للمحامين من بينهم شوقي الطبيب ،وعامر المحرزي،وفاضل محفوظ واخرين .



وبين بن مسعود ان الهدف من تشكيل تلك الهيئة هو الدفاع عن قضية عادلة ،مبينا ان الهيئة غير سياسية بالرغم من ان لبها سياسي.
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وكشف بن مسعود ان الهيئة تتكون من فريقين الفريق الأول فريق يختص بالنظر في القضايا الجزائية والادارية وفريق ثاني يهتم بالجانب الاتصالي من خلال الاتصال بالنظمات في الداخل والخارج للتعريف بما يعاني منه القضاء في تونس وخاصة مسألة اعفاء 57 قاضيا .وختم الاستاذ بن مسعود ان الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن استقلال القضاء هو المحامي العياشي الهمامي.


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