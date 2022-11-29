وزير الإقتصاد يزور عددا من المؤسسات بولايتي أريانة وبنزرت

قام وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 بزيارة عدد من المؤسسات المنتصبة بولايتي أريانة و بنزرت.

وإستهل الوزير هذه الزيارات بالإطلاع على سير نشاط المؤسسة الفرنسية Actia Engineering المنتصبة بالمركب التكنولوجي بالغزالة و التعرف على برامج عملها لمزيد التطوير و التوسع في الفترة القادمة، حيث كان مرفوقا بوالي الجهة خالد النوري و برئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة خليل الشايبي .



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وتعد Actia Engineering من ابرز المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة المكونات الإلكترونية عالية الدقة والبرماجيات المستعملة في مراقبة الأجهزة الإلكترونية للسيارات و الحافلات ، وهي مؤسسة مصدرة كليا وتوفر اكثر من 900 موطن شغل، 80 % منهم مهندسين وفنيين سامين في ثلاثة وحدات إنتاجية ، الى جانب مركز للبحث والتطوير و مخبرين للتجديد التكنولوجي .وإستمع الوزير الى عرض تم خلاله تقديم نشاط المؤسسة و إستراتيجية تطوير عملها في افق سنة 2025 والتي ترتكز بالخصوص على التكوين عالي الجودة في مجال إختصاصها و ترسيخ التميز في المجال المعرفي والتحكم التكنولوجي و إكتساب احدث المهارات لمزيد تطوير القيمة المضافة و التموقع في سلاسل القيمة العالمية.كما تطرق العرض الى برامج التوسعات المزمع إحاداثها لاسيما إحداث وحدة بولاية صفاقس و برامج تعزيز حضور المؤسسة في الأسواق الإفريقية.وأعرب مسوؤلو المؤسسة عن الإستعداد لمزيد تطوير هذة الأنشطة و ذلك لعديد الإعتبارات و في مقدمتها كفاءة الموارد البشرية العالية ، مشيرين الى بعض الإشكاليات القائمة و منها بالخصوص النقائص على مستوى البنية التحتية الخارجية و بطئ الإجراءات الإدارية و خاصة منها المتعلق بالعمليات المالية و الخدمات الديوانية.و في زيارته الى ولاية بنزرت ، إطلع الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجهة سمير عبد اللاوي و رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على سير نشاط المؤسسة الفرنسية التونسية CMRT لإصلاح السفن والبواخر المنتصبة بمنزل بورقيبة ، وهي مؤسسة مصدرة كليا و تشغل قرابة 400 عامل وفني والتي تحسنت مردوديتها ومعاملاتها بعد خوصصتها من 3 مليون دينار الي 30 مليون دينار خلال اربعة سنوات منذ التخصيص إضافة الي ضخ قرابة 35 مليون دينار كإستثمارات جديدة مكنتها من تجاوز خسائرها المالية و تحسين تموقعها في جنوب المتوسط.كما قام الوزير بزيارة الى المؤسسة الفرنسية BIC ذات الصيت العالمي التي تشغل بدورها اكثر من 400 عاملا و هي كذلك مصدرة كلياو متخصصة في صناعة الأقلام و بعض المواد المكتبية والأكسسوارات .و قام سمير سعيّد بزيارة شركة Van Laak الألمانية المتخصصة في الإكساء و صناعة الملابس الجاهزة ذات النوعية الرفيعة و التي تعد اليوم من ابرز الماركات العالمية في هذا المجال ، وهي مؤسسة مصدرة كليا نحو العديد من البلدان الأوروبية خاصة ، وتشغل قرابة 600 عاملة وعامل.و أكدت مختلف العروض المقدمة من قبل مسؤولي هذه المؤسسات ، على اهمية البحث والتجديد في إستراتيجيات عملهم الي جانب التكوين المتخصص و هو ما يعكسه وجود مراكز للغرض بداخلها، مشيرين الى إعتزامهم القيام بتوسيعات في الفترة القريبة القادمة.وقد تم التطرق خلال الزيارات الي بعض الإشكاليات القائمة و المتعلقة بالخصوص ببطئ الخدمات الإدارية و طول الإجراءات و تعقدها ونقص اليد العاملة المتكونة .وبين سمير سعيّد ان هذه المؤسسات تمثل قصص نجاح لإستثمارات وضعت ثقتها في تونس منذ سنوات ، مشيرا ان البرامج والخطط المستقبلية التي تم عرضها هي تكريس لهذه الثقة .و اكد الوزير في ذات السياق على ان هذه النجاحات المحققة قابلة لمزيد التطوير والبناء عليها لتحقيق الأفضل ، مبرزا الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لمزيد تحسين مناخ الأعمال من خلال إقرار العديد من الإصلاحات و الإجراءات في هذا الإتجاه ، مؤكدا ان الإستثمار الخاص ، سواء منه المحلي او الخارجي يحظى بالإهتمام والدعم في مختلف البرامج والسياسات الإصلاحية بإعتباره احد ابرز محركات النمو .و اعرب سمير سعيد عن إستعداد الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لتوفير الإحاطة اللازمة و الدعم الضروري لإزالة العوائق و إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات القائمة