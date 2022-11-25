المنتخب الوطني ينهي استعداداته لمباراة أستراليا


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 18:33 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أجرى صباح يوم الجمعة منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأخيرة استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم السبت بالمنتخب الأسترالي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم قطر 2022 بملعب مدينة الجنوب بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس.

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