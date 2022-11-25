أجرى صباح يوم الجمعة منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأخيرة استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم السبت بالمنتخب الأسترالي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم قطر 2022 بملعب مدينة الجنوب بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس.
المنتخب الوطني ينهي استعداداته لمباراة أستراليا
| 11:00 Pays de Galles - Iran 0-2
14:00 Qatar - Senegal 1-3
17:00 Pays-Bas - Equateur 1-1
20:00 Angleterre - Etats-Unis
En continu...
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