سفارة قطر في تونس وOoredoo يهديان عشاق كرة القدم فرصة عيش تجربة استثنائية بمناسبة كأس العالم فيفا قطر 2022

بلاغ صحفي - سفارة دولة قطر في تونس وOoredoo، مشغل الاتصالات الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022، يتيحان الفرصة لمئات الآلاف من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء البلاد للاستمتاع بأفضل تجربة لعيش كأس العالم 2022.





..



.

.. ...

ستكون QATAR22 FANZONE والتي يستضيفها فضاء YUKA بقمرت، عنوان الاحتفالات والأجواء المميزة أين سيتمكن الكبار والصغار والأصدقاء وأفراد العائلة من التجمع تحت راية واحدة على إيقاع مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.مع صافرة انطلاق كأس العالم في قطر، تنطلق أيضا الاحتفالات في تونس عن طريق مختلف أنشطة QATAR22 FANZONE بداية من يوم الأحد 20 نوفمبر وتستمر الي غاية 18 ديسمبر 2022.وبهذه المناسبة، قامت سفارة دولة قطر في تونس وOoredoo، بوضع على ذمتكم مجموعة من العروض والخدمات المصممة خصيصا لهذه المناسبة.وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة والعروض الاستثنائية التي أطلقها الشريكين للاحتفال بأحد أكبر الفعاليات الرياضية في العالم.تم انشاء Qatar 22 Fanzone للاقتراب قدر الإمكان من الأجواء الاحتفالية التي ستحتضنها الأراضي القطرية، ولإتاحة الفرصة لمشجعي كرة القدم وجميع الضيوف عيش حماس وشغف المباريات ولمواكبة جميع الأحداث في الدوحة لحظة بلحظة.وبالإضافة إلى البث المباشر ل 64 مباراة لهذه المسابقة، تقترح عليكم Qatar 22 Fanzone سلسلة من الأنشطة والعروض الترفيهية المباشرة والحفلات الموسيقية بين المباريات. كما تم العمل على توفير فضاء خاص بالأطفال والعائلات بالإضافة إلى الاختيارات العديدة للمطاعم والمشروبات.وبهذه المناسبة صرح منصور راشد الخاطر، المدير العام لـ Ooredoo تونس:"كما عاهدناكم من قبل بتجربة فريدة من نوعها للمشجعين خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، نحن اليوم نفي بهذا الوعد مع أكبر FanZone في تونس. سواء كنتم من محبي كرة القدم أم لا، صمم هذا الفضاء ليجمع كل أفراد العائلة للاستمتاع بهذه الفترة المهمة من هذا العام. كل الشكر لشريكنا، سفارة دولة قطر في تونس، على دعمها لتمكيننا من تقديم لمشتركينا ولجميع التونسيين، الفرصة لعيش تجربة استثنائية وفريدة من نوعها." مضيفا: "لقد أصبحت التقنيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من تجربة المشجعين، وبصفتنا المشغل الرسمي للاتصالات لكأس العالم FIFA قطر 2022، فإننا الأجدر اليوم بتقديم هذا الحدث الرائع إلى أوسع جمهور ممكن".لن تتوقف مفاجآت الشريكين عند هذا الحد، Qatar22 fanzone ستستقبلكم أيضا بعديد الهدايا والعروض الاستثنائية والتخفيضات الى جانب الاعلانات الجديدة والخاصة بهذا الحدث.