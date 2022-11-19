الهايكا تلوّح بمقاضاة هيئة الانتخابات


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 17:05 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اصدرت السبت 19 نوفمبر، الهايكا بيانا لوحت من خلاله بمقاضاة هيئة الانتخابات على خلفية الخلاف القائم بينهما في خصوص التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية وقرار هيئة الانتخابات اقصاء الهايكا من مراقبة الحملة.


وحذرت الهايكا من قرار هيئة الانتخابات بخصوص قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية وما تضمنه من توجه خطير هدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها.

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كما نبهت الهيئة إلى خطورة الفصل 18 رابعا (جديد) الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي، وهو يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام.

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