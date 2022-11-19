الهايكا تلوّح بمقاضاة هيئة الانتخابات

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وحذرت الهايكا من قرار هيئة الانتخابات بخصوص قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية وما تضمنه من توجه خطير هدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها.كما نبهت الهيئة إلى خطورة الفصل 18 رابعا (جديد) الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي، وهو يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام.