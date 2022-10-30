رأس جدير: إحباط محاولة تهريب 7290 حبة دواء مخدر


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 12:19 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت الديوانة التونسية عن احباط محاولة تهريب 7290 حبة دواء مخدر نوع (pregabalin 300mg) بالمعبر الحدودي برأس جدير.


واضافت الديوانة، في بلاغ لها اليوم الاحد، ان "فرقة الحراسة بالقيطون التابعة للمكتب الحدودي للديوانة برأس جدير تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة مخفية باحكام على متن سيارة ذات ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي عند دخوله إلى البلاد التونسية".

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وقد تم إثر إخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق، العثور داخل خزان الوقود على 7290 حبة دواء مخدر نوع pregabalin 300mg. وتم تحرير محضر حجز في الغرض.

كما تم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255712

Oceanus  (Tunisia)  |Dimanche 30 Octobre 2022 à 13h 55m |           
Les lions du belvedere ont faim alors jetez ces grands traitres dans leurs cages car ils ne meritent aucun respect criminels assasins



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