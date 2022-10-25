احكام بين عدم سماع الدعوى و5 سنوات سجنا في حق موظفين بميناء حلق الوادى

قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، حكما ب4 سنوات سجنا في حق 4 متهمين وعدم سماع الدعوى في حق 3 متهمين، في حين قضت المحكمة ب 5 سنوات سجنا في حق متهم وذلك في قضية تعلقت باتهامهم باخراج بضاعة مهربة من ميناء حلق الوادي تتمثل في سجائر مهربة وتوابعها وتسليمها لاحد الأشخاص مقابل مبالغ مالية حيث تم تسليم عون امن بالميناء المذكور 1500د مقابل إخراج تلك البضاعة.





