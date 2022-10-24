الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية يدخل في اضراب جوع بسجن ايقافه


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 18:34 قراءة: 0 د, 19 ث
      
نشر الاثنين 24 أكتوبر، الاستاذ جلال الهمامي، محامي الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أعلن من خلالها ان منوبه دخل في اضراب جوع وحشي بداية من امس الاحد من سجنه.
واوضح الهمامي ان دخول منوبه في اضراب جوع يأتي رفضا لما اعتبره تسييسا لاعتقاله ومحاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بقضية انستالينغو.




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