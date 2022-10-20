نجيب الدزيري: والي بن عروس صديق شخصي لبنزيما وحضر في احتفال الكرة الذهبية وبسيس يرد " يهديك فوتوشوب"


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 12:59قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان والي بن عروس عز الدين شلبي حضر في احتفال منح الكرة الذهبية للاعب ريال مدريد " كريم بن زيمة" وهو صديق شخصي له.
وقد رد برهان بسيس قائلا " يهديك يا نجيب انه فوتوشوب ولا تصدق اي شيئ نشر في صفحات التوتاصل الاجتماعي".

وتمسك نجيب الدزيري بمواقفه قائلا " اؤكد لكم ان الوالي حضر في تسليم الكرة الذهبية".

..

.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255097



En continu...

Toutes les news...
الخميس 20 أكتوبر 2022 | 24 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:38 15:11 12:11 06:31 05:05
Babnet
27°
Babnet27°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1930°-1931°-1930°-2032°-20
  • Avoirs en devises
    23128,2

  • (19 oct )
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,24626 DT        1$ =3,32603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 oct )   1669,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   