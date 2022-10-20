نجيب الدزيري: والي بن عروس صديق شخصي لبنزيما وحضر في احتفال الكرة الذهبية وبسيس يرد " يهديك فوتوشوب"

قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان والي بن عروس عز الدين شلبي حضر في احتفال منح الكرة الذهبية للاعب ريال مدريد " كريم بن زيمة" وهو صديق شخصي له.

وقد رد برهان بسيس قائلا " يهديك يا نجيب انه فوتوشوب ولا تصدق اي شيئ نشر في صفحات التوتاصل الاجتماعي".





وتمسك نجيب الدزيري بمواقفه قائلا " اؤكد لكم ان الوالي حضر في تسليم الكرة الذهبية".



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وتمسك نجيب الدزيري بمواقفه قائلا " اؤكد لكم ان الوالي حضر في تسليم الكرة الذهبية".