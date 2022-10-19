كريم كريفة: الوضعية الصحية لعبير موسى سيئة وبلاغ وزارة الداخلية حول توزيع الاموال كاذب ‎‎

أفاد الاربعاء 19 أكتوبر، القيادي بالحزب الدستوري الحر كريم كريفة أن الوضعية الصحية لرئيسة الحزب سيئة ولا تزال في المصحة تحت الرقابة الطبية وممنوع عليها الزيارة سوى لأفراد عائلتها.

واشار كريفة الي ان تعكّر الحالة الصحية لعبير موسى يأتي بعد دخولها في اعتصام واضراب جوع امام وزارة الداخلية اثر ما وصفه الحزب تضييقات وقمع للحزب ومناضليه بأمر من وزير الداخلية او رئيس الجمهورية.





واستنكر كريم كريفة ما جاء في بيان وزارة الداخلية بخصوص توزيع اموال في تحرك الحزب الدستوري الحر وقال "هذا كلام فارغ وبيان كاذب".





واستنكر كريم كريفة ما جاء في بيان وزارة الداخلية بخصوص توزيع اموال في تحرك الحزب الدستوري الحر وقال "هذا كلام فارغ وبيان كاذب".