هذا ما تقرّر في حق ابنة الرئيس الأسبق بن علي وزوجها

نظرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة أول أمس ، النظر في ملف قضية تتعلق بشراء قطعة أرض بالحمامات مساحتها 4 الاف متر مربع وبسعر زهيد لا يتماشي وقيمتها الحقيقية وفق ما ورد في نتيجة الاختبار وشكاية المكلف العام بنزاعات الدولة.





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وقد شملت الأبحاث في القضية ابنة الرئيس السابق بن علي غزوة بن علي من زوجته الاولى وزوجها رجل الأعمال سليم زروق، في حين حفظت التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة.باستنطاق ابنة بن علي أكدت أنه لا دخل لوالدها في قضية الحال وانه لم يكن يعلم مكان منزلهم ولا يتصل بهم مؤكدة ان زوجها هو من تولى شراء الأرض المذكورة بطريقة قانونية وفق تعبيرها.وباستنطاق سليم زروق أنكر ما نسب إليه وبين انه كانت له علاقة مصاهرة لبن علي لافتا إلى أنّه سبق له اقتناء العقار المذكور والذي كانت مساحة 4 االف متر بجهة الحمامات وقد كان على ملك كهل أمريكي الجنسية منذ 1964 وقد تبين خلال عملية البيع ان المالك السابق كان يستغل قطعة الأرض موضوع قضية الحال دون وجه حق وان وزارة امالك الدولة والشؤون العقارية قامت بتسوية العقار المذكور وتم تحديد ثمن المتر المربع فاشتراه نافيا اي عالقة أو تدخل لصهره بن علي في الموضوع، مبينا انه باستشارة محاميه بخصوص شراء قطعة األرض أشار عليه بتقديم مطلب لتسوية الوضعية بطريقة قانونية وقد قررت المحكمة بعد استنطاق المتهمين واالسماع لمرافعات المحامين الحكم عليهما بعدم سماع الدعوى...