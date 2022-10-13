والي بنزرت يطلب من رئيس البلدية تزيين المدينة بمناسبة عيد الجلاء والاخير يرفض ويؤكد ان زيارة الرئيس المرتقبة فرصة للإطلاع على احوال الجهة دون تزويق مغالط


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 06:14 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وجّه الاربعاء 12 اكتوبر، رئيس بلدية بنزرت مراسلة الي والي الجهة أعلمه فيها بأن البلدية في اطار استجابتها لمطالب أبناء بنزرت فإنها لن تقوم بتزيين الجهة بمناسبة عيد الجلاء.


وشدد رئيس البلدية في مراسلته على أن زيارة الرئيس المرتقبة لبنزرت بمناسبة عيد الجلاء فرصة للاطلاع على احوال الجهة دون "تزويق مغالط".

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ودعا رئيس البلدية والي الجهة الي التعقّل وعدم اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون مشيرا الي ان البلدية تحتفظ بحقها المكفولة بالقانون ضد اي تجاوز.

وتأتي مراسلة رئيس البلدية ردّا على المراسلة التي تلقاها من الوالي والتي طالبه فيها بتزيين الجهة واعتبر ان عدم تنفيذ طلبه يعتبر امتناعا او اهمالا عن القيام بالعمل ويستوجب تولي والي الجهة الصلاحيات المخول لرئيس البلدية في الغرض.
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وكان والي الجهة هدد ايضا باللجوء الي تسخير اعوان البلدية في حال رفض تنفيذ طلبه بتزيين الجهة.





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