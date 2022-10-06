لطفي بن عيسى: 'إصدار مرسوم الشركات الأهلية بسرعة وتعطيل الأوامر الترتيبية للإقتصاد الإجتماعي التضامني رسالة غير مُطمئنة'


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 09:25 قراءة: 0 د, 30 ث
      
عبر اليوم الخميس 06 أكتوبر 2022 المختص في قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى عن استغرابه من سرعة إصدار المرسوم المنظم للشركات الأهلية مقابل تواصل تعطيل إصدار الأوامر الترتيبية للإقتصاد الإجتماعي والتضامني.


وقال بن عيسى في حوار له في ماتينال اذاعة شمس، إن إصدار مرسوم الشركات الأهلية تم في وقت قياسي.

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وتحدث عن تذبذب على المستوى الحكومي بين وزارة التشغيل ووزارة الإقتصاد والتخطيط، معتبرا ذلك رسالة سياسية غير مطمئنة.

وطالب في هذا السياق الحكومة بضرورة التوضيح والكشف عن موقفها من الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وتساءل إن كان التعطيل هدفه إبراز الشركات الأهلية كبديل.


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