تأجيل محاكمة المتهمين في اغتيال الشهيد محمد البراهمي للعام المقبل

أجلت ظهر اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي الى جلسة يوم 17 جانفي 2022 كما رفضت الافراج عن المتهم رياض الورتاني الذي صعد اليوم جلسة المحاكمة ومتهم ثاني.

وكشفت النيابة العمومية انه تم جلب بقية المتهمين وقد رفضوا الصعود الى الجلسة.







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رضا الرداوي ي يطالب سماع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدة إطارات أمنية



وكان عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي الاستاذ رضا الرداوي طالب اليوم خلال محاكمة المتهمين في قضية الاغتيال من جناب المحكمة سماع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدة إطارات أمنية بالداخلية حول عدم تنفيذ الاحكام التحضيرية التى طلبها القضاء من الوزارة خاصة فيما يتعلق باضافة الوثيقة الاستخبراتية الامريكية التى حذرت من الاغتيال ،موضحا انه يطالب ايضا بتوجيه مستشار قضائي الى وزارة الداخلية لحجز وثائق لها علاقة بملف الاغتيال.

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وكشف الرداوي ان أحد الاطارات الامنية تعلقت به 6 قضايا مرفوعة على علاقة بملف الاغتيال وكيفية تستره وتدليسه لوثائق خاصة بالملف.



وكان عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي الاستاذ رضا الرداوي طالب اليوم خلال محاكمة المتهمين في قضية الاغتيال من جناب المحكمة سماع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدة إطارات أمنية بالداخلية حول عدم تنفيذ الاحكام التحضيرية التى طلبها القضاء من الوزارة خاصة فيما يتعلق باضافة الوثيقة الاستخبراتية الامريكية التى حذرت من الاغتيال ،موضحا انه يطالب ايضا بتوجيه مستشار قضائي الى وزارة الداخلية لحجز وثائق لها علاقة بملف الاغتيال.وكشف الرداوي ان أحد الاطارات الامنية تعلقت به 6 قضايا مرفوعة على علاقة بملف الاغتيال وكيفية تستره وتدليسه لوثائق خاصة بالملف.