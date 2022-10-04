زياد الهاني: " مخطى من يعتبر أن النهضة انتهت بالاستقالات الاخيرة"


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 09:22 قراءة: 0 د, 30 ث
      
علق الاعلامي زياد الهاني كرونيكور اذاعة اي اف ام على استقالة ناجي الجمل من حركة النهضة.
ونفى الهاني أن تكون النهضة في طريق الانتهاء بسبب تلك الاستقالات.


وتابع " لا يمكن الغاء حركة النهضة لسبب بسيط هو أنها جزء من معادلة دولية تمتد من المحيط الأطلسي إلى خليج البنغال".
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واضاف أنه إذا كان هناك اليوم التفاف حول الحركة ووقف حالة التداعي التي وصلت إليها والإنقسامات فإن ذلك سيرجع إلى أعداء الحركة الإستئصاليون.
وقال إن أي شخص يحاول الخروج عن النهضة سيشعر أنه مستهدف من قبلهم.
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الفيديو: الدقيقة 2 و30ث


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