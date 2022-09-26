سنية الدهماني: الشعبوية ... تولد الشعبوية


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 09:46 قراءة: 0 د, 31 ث
      
علقت المحامية سنية الدهماني على فاتورة شراءات رئاسة الجمهورية وخاصة فاتورة اللحوم الحمراء.
وقالت سنية الدهماني " ان الرئيس امتهن الشعبوية لذلك عليه أن يتقبل شعبوية متأتية من مواقع التواصل الاجتماعي...

وتابعت الدهماني " قيس سعيد الذي تحدث كثيرا عن الفقراء والزوالي كان عليه مقاطعة اللحوم تضامنا مع الشعب التونسي".

وكانت المعارضة اتهمت الرئيس قيس سعيد بتبذير المال العام بسبب طلب عروض من قبل الرئاسة لشراء اللحوم بقيمة مليون و141 ألف دينار .
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وفي وقت يحث فيه سعيد التونسيين على التقشف، تداولت صفحات المعارضة على مواقع التواصل وثيقة نشرها المرصد الوطني للصفقات العمومية وتتضمن طلب العروض المذكور.



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