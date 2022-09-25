ايقاف رئيس بلدية المرناق على خلفية انتحار شاب بسبب تنفيذ قرار بلدي برفع الانتصاب الفوضوي


Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 - 20:41 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أفاد الاحد 25 سبتمبر، رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ورئيس بلدية رواد،عدنان بوعصيدة أنه تمّ إيقاف رئيس بلدية مرناق عمر الحرباوي مساء أمس عند الساعة منتصف الليل على خلفية انتحار الشاب محمد امين الدريدي .


وفي تدوينة بصفحته على الفايسبوك عبر بوعصيدة عن استنكاره لايقاف رئيس بلدية مرناق دون الاخذ بعين الاعتبار عمره 68 سنة و لا منصبه و لا مسؤوليته الذي يخولها له قانون السلطة الترتيبية للجماعات المحلية مشيرا الي ان تهمة رئيس بلدية مرناق هي تطبيق القانون.


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يذكر انه وحسب بيان لوزارة الداخلية فإنه وحسب الابحاث الاولية أقدم الشاب محمد امين الدريدي على الانتحار بسبب خلافات عائلية وليس بسبب منعه من الانتصاب.





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