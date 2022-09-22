ملف التسفير... بطاقات إيداع بالسجن في حق الزواري والرايس والبلدي


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 09:29 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قرر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من فتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي سابقا باسم تنظيم أنصار الشريعة المصنف كتنظيم إرهابي.


وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .

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