الاتحاد المنستيري - الجيش الرواندي: من أجل تجاوز عثرة الذهاب ومواصلة المسيرة في رابطة الأبطال الافريقية

يسعى الاتحاد الرياضي المنستيري الى تدارك عثرة مباراة الذهاب وتحقيق انتصار بفارق هدفين أو أكثر على حساب الجيش الرواندي لخطف ورقة الترشح الى الدور التمهيدي الثاني لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم غدا الأحد على ملعب مصطفى بن جنات ضمن إياب الدور التمهيدي الأول.

وكان الجيش الرواندي حسم جولة الذهاب السبت الماضي في كيغالي بهدف دون رد.



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ومن المنتظر أن يعوّل المدرب الصربي لفريق عاصمة الرباط داركو نوفيتش على تشكيلة ذات صبغة هجومية لانجاح رهان التهديف ترتكز على هيكل الشيخاوي ومحمد الصغراوي وأنيس بن حتيرة وزياد العلوي.وسيحاول الاتحاد المنستيري المدعوم بأسبقيتي الأرض والجمهور استغلال الفرص التي ستتاح له منذ الدقائق الاولى سواء كانت المتأتية من البناء الهجومي أو من الكرات الثابتة لصنع الفارق وارباك المنافس ووضعه تحت الضغط.وسيعمل ممثل كرة القدم التونسية الذي يشارك لاول مرة في تاريخه في مسابقة رابطة الابطال الافريقية على كسب معركة وسط الميدان وتطويق الفريق الزائر في مناطقه الخلفية وارغامه على ارتكاب الأخطاء للوصول الى شباكه مع توخي الحذر واليقظة في الدفاع لتفادي قبول اي هدف من شانه ان يجعل الوضعية اكثر تعقيدا في كسب رهان حجز تاشيرة العبور الى الدور القادم وملاقاة العملاق المصري نادي الاهلي.ورغم هزيمة مباراة الذهاب، فان الاتحاد المنستيري يملك جميع مقومات النجاح في مباراة الاياب التي سيديرها الحكم الدولي المغربي جلال جيد بالنظر الى ما يملكه من رصيد بشري ثري فضلا عن الصلابة التي يعرف بها الفريق على ارضية ميدانه.ومع ذلك، يتوجب على الاتحاد المنستيري عدم الاستهانة بالمنافس الذي يملك تجربة لا يستهان بها بمثل هذه المنافسات الافريقية وهو يمتلك عناصر ذات مهارات عالية على غرار إيف موغونغا الذي كان مصدر ازعاج كبير خلال مقابلة الذهاب في كيغالي وخلق الخطر في العديد من المناسبات على مرمى الحارس بشير بن سعيد.هذا وكان الاتحاد المنستيري قد أنهى أمس الجمعة آخر استعداداته للمباراة وقد شهدت التمارين غياب المدافع صالح الحرابي بسبب الإصابة التي تعرّض لها في مباراة الذهاب وتبقى مشاركته بين الشك واليقين.