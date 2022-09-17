حي التضامن: يحولان محل لبيع الاجهزة الإلكترونية لنقطة بيع للمخدرات

تمكن اعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس اول أمس من القبض على عصابة اجرامية خطيرة تخصصت ترويج مختلف أنواع المخدرات بالجهة .





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وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببنعروس مفادها اعتزام شاب أصيل جهة حي التضامن ترويج المواد المخدرة و بانطلاق الأبحاث، و بعد استشارة النيابة العمومية داهمت أول أمس دورية تابعة لذات الوحدة محل معد لبيع و تصليح الأجهزة الإلكترومنزلية بجهة حي التضامن و تم ضبط شابين و حجز كميات متنوعة من المواد المخدرة تتمثل في 270 قرص إكستازي , كمية من مادة الكوكايين , صفيحة من مخدر القنب الهندي , مبلغا ماليا من العملة الأجنبية و دراجة نارية يقع استعمالها في التنقلات لترويج المواد المذكورة .باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما .