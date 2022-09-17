حي التضامن: يحولان محل لبيع الاجهزة الإلكترونية لنقطة بيع للمخدرات


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 12:49 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكن اعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس اول أمس من القبض على عصابة اجرامية خطيرة تخصصت ترويج مختلف أنواع المخدرات بالجهة .


وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببنعروس مفادها اعتزام شاب أصيل جهة حي التضامن ترويج المواد المخدرة و بانطلاق الأبحاث، و بعد استشارة النيابة العمومية داهمت أول أمس دورية تابعة لذات الوحدة محل معد لبيع و تصليح الأجهزة الإلكترومنزلية بجهة حي التضامن و تم ضبط شابين و حجز كميات متنوعة من المواد المخدرة تتمثل في 270 قرص إكستازي , كمية من مادة الكوكايين , صفيحة من مخدر القنب الهندي , مبلغا ماليا من العملة الأجنبية و دراجة نارية يقع استعمالها في التنقلات لترويج المواد المذكورة .

باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما .
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