ديلو: الحبيب اللوز في المستشفى ويحاسب على تصريحات تعود لسنوات 2011 و 2012


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 21:38 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال القيادي السابق في حركة النهضة والمحامي سمير ديلو في مداخلة على قناة التاسعة ان القيادي في الحركة الحبيب اللوز دخل المستشفى بعد إلقاء القبض عليه.
وأضاف سمير ديلو " اللوز يحاسب على تصريحات تعود لسنوات 2011 و 2012 في ظل التجاذبات السياسية في تلك الفترة".



يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .


ويشتبه في تورط رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة، كرضا الجوادي والحبيب اللوز، في ملف التسفير، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.



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