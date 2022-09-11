ملف التسفير: الاحتفاظ بآمر مطار سابق والتمديد للعبيدي والبلدي


Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 - 22:21 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أمس السبت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بآمر سابق لمحافظة مطار تونس قرطاج الدولي لمدة 5 أيام قابلة للتمديد وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين الى بؤر التوتر والارهاب خارج البلاد التونسية.


ومن جهة ثانية ووفق اذاعة موزاييك,، أذنت النيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب بالتمديد في الاحتفاظ بالاطارين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

ويتعلق ملف القضية بشكاية كانت تقدمت بها منذ سنة 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي حول شبكات التسفير.




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