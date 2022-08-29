جامعة كرة اليد المغربية تعلن انسحابها وعدم المشاركة في البطولتين العربية والافريقية للأندية التي ستقام في تونس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، في بلاغ لها، اليوم الإثنين 29 أوت 2022، عن انسحابها وعدم مشاركتها في البطولة العربية للأندية بتونس، في الدورة 37 للبطولة العربية للأندية البطلة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 27 سبتمبر 2022.

التي كان من المقرر ان يشارك فيها نادي وداد السمارة لكرة اليد.



كما اعلنت الجامعة المغربية عن انسحابها من البطولة الأفريقية للأندية البطلة والتي ستجرى أيضا بتونس من 28 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2022 والتي كان سيشارك فيها نادي رجاء أكادير.وكانت المملكة المغربية قرّرت عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8)، التي انعقدت بتونس يومي 27 و28 أوت 2022، والاستدعاء الفوري لسفيرها بتونس "للتشاور"، معتبرة أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة، قيس سعيد، لزعيم منظمة البوليساريو، التي وصفها بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ب"الميليشيا الانفصالية"، يُعدّ، "عملا خطيرا وغير مسبوق، يُسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية".في المقابل عبّرت تونس عن رفضها القطعي، ما تضمنه البيان المغربي من عبارات "تتهم بلادنا باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية"، كما أكدت على سيادة قرارها الوطني ورفضها "التدخل في شؤونها الداخلية".وقد أعربت تونس عن "استغرابها الشديد" إزاء ما ورد في بيان المملكة المغربية من "تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا"، موضّحة أنّ الاتحاد الإفريقي وبصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم ندوة طوكيو الدولية، هو من دعا كافة أعضائه، بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إلى المشاركة في فعاليات قمة "تيكاد 8" بتونس وأنّ رئيس المفوضية الإفريقية وجّه كذلك دعوة فردية مباشرة إلى الجمهورية الصحراوية لحضور القمة.كما أشار بيان الخارجية التونسية إلى أنه "سبق للجمهورية الصحرواية أن شاركت في الدورة السادسة للتيكاد المنعقدة بنيروبي/كينيا في 2016 والدورة السابعة المنعقدة بيوكوهاما /اليابان سنة 2019، وشاركت أيضا في اجتماعات إقليمية أخرى، على غرار القمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة في فيفري 2022 ببروكسيل وذلك بمشاركة المملكة المغربية في جميع هذه القمم".