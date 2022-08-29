نقابة الصحفيين ترفض انحراف بعض وسائل الإعلام المغربية والدولية بالجدل الديبلوماسي إلى حملات غير أخلاقية تستهدف تونس

أصدرت الاثنين 29 اوت، نقابة الصحفيين بيانا عبرت من خلاله عن رفضها انحراف بعض وسائل الإعلام المغربية والدولية بالجدل الديبلوماسي إلى حملات غير أخلاقية تستهدف تونس وخدمة لأجندات سياسية.

وشددت النقابة على أن نضالات القوى المدنية والسياسية ضد السلطة في تونس من أجل قضايا الحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد لا تمنعها من الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن مصالح البلاد داعية وسائل الاعلام الوطنية إلى التعاطي المسؤول مع هذه الحملات.











