نقابي أمني : الامن مذكور في القرٱن في الٱية 107 من سورة الأنعام


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 20:17قراءة: 0 د, 47 ث
      
أثار نقابي أمني جدلا واسعا وحملة ساخرة على صفحات الفايسبوك بسبب تصريحاته خلال اجتماع نقابي عبر خلاله عن استنكاره من التهجم على الأمنيين والتشكيك في نزاهتهم واستقلاليتهم.


وقال " نقول للناس الي تحسب فينا على قيس سعيد والا راشد الغنوشي راكم غالطين في حساباتكم واحنا ولاءنا الا لله والعلم وهمم الأمنيين ما تتشراش بالفلوس".

وأضاف بانه "حتى في تصنيف الناس الي تاخذ في الرشوة وزارة الداخلية جات في المرتبة السابعة ووزارة الشؤون الدينية جات قبلنا".

واضاف في نفس السياق بأن الأمن مذكور في القرٱن في الاية 107 من سورة الانعام ليتضح انه أخطأ حتى في رقم الاية حيث ان الاية التي رددها رقمها 82 وليس 107.
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سورة الانعام: 81 - 82
وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ *




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