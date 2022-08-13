نقابة الامن الداخلي بقابس: لا رئيس امريكا ولا تونس ولا اسبانيا ولا فرنسا ينجم يتدخل في العمل النقابي


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 09:10قراءة: 0 د, 50 ث
      
عقدت الجمعة 12 اوت، النقابة لجهوية لقوات الامن الداخلي بقابس اجتماعا على خلفية دعوة رئيس الجمهورية الي توحيد النقابات الامنية واقتصار العمل النقابي للأمنيين على الجانب الاجتماعي فقط .
وعبر كاتب عام النقابة عن رفضه القاطع لدعوة رئيس الجمهورية وقال "تجي تفرض عليا تقلي توحّد مع فلان.... موش من مشمولاتك والحق النقابي مكفول بالدستور واحنا ما ناش متوحدين".

وتابع قائلا "كان بالاحرى من رئيس الجمهورية حل العمل النقابي أفضل من التوحيد.." وأضاف "ما تفرضش علينا التوحيد مع فقاقيع نقابية فيها الي يخدم في اجندات".

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وواصل قائلا "ما ثمة حتى حد يجم يتدخل في العمل النقابي ..والحق النقابي مدستر ولا وصاية على العمل النقابي ..مزال ما عاشش الي بش يحد مالعمل النقابي والا ينحيه والنقابة هاذي لا رئيس امريكا ولا تونس ولا اسبانيا ولا فرنسا يجم يتدخل في العمل النقابي.
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الفيديو.. الدقيقة 5



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