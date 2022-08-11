طبرقة: اتحاد الشغل يطالب بالإفراج عن رئيسة البلدية وتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها

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طالب الاتحاد المحلي للشغل بطبرقة، بالافراج عن رئيسة البلدية وتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها.كما طالب الاتحاد المحلي، في بيان له اليوم الخميس 11 اوت 2022، بفتح تحقيق شامل في الاستيلاء على الملك العمومي بطبرقة وفي التهرب الضريبي والتلاعب بالقانون لتحقيق مآرب ضيقة.وتابع الاتحاد في بيانه بان امال العلوي هي "مناضلة معروفة ولا يمكن أن تلطّخ يدها باي شكل من أشكال الفساد".وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة رفض يوم امس الأربعاء ضمنيا مطلب الافراج عن رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي اصدر في شانها بطاقة إيداع بالسجن وذلك على خلفية احالتها بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية، وفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمة لطفي السعوديوبين السعودي في تصريح اعلامي ان قاضي التحقيق المتعهد بالملف استمع يوم أمس، أي بعد اصدار بطاقة الإيداع بالسجن بيوم، الى ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، الشاكية في قضية الحال، معتبرا ان إضافة مطلب الافراج المقدم له بمضروفات الملف وخروجه لقضاء اجازته السنوية، رفضا ضمنيا لمطلب الافراج، وهو ما يستوجب استيفاء الاجال القانونية المحددة بأربعة أيام لتقديم طعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.وحسب ما تضمنه ملف القضية المحالة من اجلها رئيسة بلدية طبرقة المنتخبة في شهر ماي من السنة الجارية فان الرئيسة منحت رخصا لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، اضافة الى اصدار ذات البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح الانتصاب فيها، وهو ما فنده محامي المتهمة مفيدا بان عدد المظلات المرخص فيها لم يتجاوز العدد المسموح به من قبل الوكالة وان رئيسة البلدية غير مسؤولة عن نصب مظلات أخرى عشوائيا.