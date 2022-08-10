في إطار فعاليات مهرجان دڤة الدولي برعاية من مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange أورنج تونس تجري تجربة جديدة حول استخدامات تقنية الجيل الخامس 5G في إطار تثمين المواقع الأثرية والترويج للمعالم التاريخية

بلاغ صحفي -

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وتأتي هذه التجربة تماشيا مع الفرصة التي منحتها وزارة تكنولوجيات الاتصال لمشغلي الاتصالات لإجراء اختبارات لشبكات الجيل الخامس للانترنات 5G والتأكيد على تعزيز المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في القطاع وتدعيم الشراكة بين المشغلين والشركات الناشئة، وأجرت أورنج تونس تجربة لتقنية الجيل الخامس 5G بالتعاون مع الشركة الناشئة Historiar ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية (AMVPPC) والمعهد الوطني للتراث (INP).بفضل شركة Historiar الناشئة المختصّة في تطوير تطبيقات الهاتف الجوّال التي تعيد الحياة لمختلف المواقع الأثرية بالاعتماد على تقنيات الواقع المعزّز والواقع الافتراضي ومساهمة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G تمكن الضيوف الحاضرون من الاستمتاع بتجربة جديدة وممتعة من خلال زيارة حيّة وتفاعلية عبر الزمن لعدة قرون لاكتشاف موقع دڤة الأثري.هذه التجربة الممتعة والمباشرة أصبحت ممكنة من خلال التعاون المثمر بين جميع المتداخلين والذي سمح للمستخدمين الحاضرين يوم الثلاثاء 9 أوت من زيارة افتراضية للساحة العمومية "الفوروم" ومبنى الكابيتول والسوق وPlace de la rose des vents ساحة زهرة الرياح وهي 4 مواقع أعيد بناؤها بالكامل في الفترة القديمة.وفي هذا الإطار كانت الفترة المسائية ليوم 9 أوت فرصة هامّة للحاضرين لاكتشاف الموقع الأثري بدڤة خلال الزيارة الافتراضية ثمّ مع العرض الفني الناجح الذي أحياه الفنان التونسي لطفي بوشناق في سهرة الفنّ التونسي الأصيل بحضور جمهور غفير حيث قدّم خلاله باقة متنوعة من أغانيه الناجحة استمتع وتفاعل معها الجمهور الحاضر بحماسة.للتذكير فإن برنامج مهرجان دڤة الدولي سيتواصل إلى غاية 13 أوت مع حفلات فنية وموسيقية يؤثثها مجموعة من الفنانين الشباب وهو ما يؤكد التنوّع في العروض الموجهة لكلّ الفئات الاجتماعية والعمرية.وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange التي تدعم جمعية "Festival International de Dougga" لتنظيم الحفلات الموسيقية، تعدّ اليوم شريك معترف به في عالم الموسيقى لأنها ترافق المجموعات الموسيقية الشابة والمهرجانات في دمقرطة الموسيقى مع مختلف الجماهير خصوصا في الجهات.لذلك يندرج دعم مهرجان دقة الدولي في إطار مواصلة لأعمال الرعاية الثقافية التي نفذتها مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange على غرار الشراكات النموذجية التي أقيمت مع مهرجان Helma Sky Lantern في طبرقة ومهرجان للشباب بالڤصرين.ويعدّ هذا الدعم والرعاية جزء من استراتيجية أورنج تونس للترويج للثقافة ومنحها الوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور على غرار النجاح الباهر للحفل الموسيقي المجاني Yalla Jaw مع مغني الراب Balti وثلة من الفنانين الذي تمّ تنظيمه في شارع الحبيب بورقيبة.فالأماكن متوفرة لحضور الحفلات القادمة للدورة السادسة والأربعين لمهرجان دڤة الدولي حيث منحت خلالها أورنج تونس العديد من المفاجآت والهدايا ووفرت كذلك " sharing box لالتقاط الصور التذكارية مع الربط المجاني عبر wifi corner لزوّار وجمهور مهرجان دڤة الدولي.