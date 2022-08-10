المحكمة الإدارية تقضي بقبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة


Publié le Mercredi 10 Août 2022 - 08:16قراءة: 0 د, 27 ث
      
صرح صباح اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري لباب نات أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرر إيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء قضاة. الذين تتوفر فيهم قرائن البراءة في حين قرر رفض قرارات تنفيذ لبعض القضاة الآخرين الذين توفرت فيهم قرائن الإدانة .



مشيرا إلى أن قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه على نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها، مضيفا ان التعاطي مع ملفات الـ 57 قاضيا الذين تم إعفاؤهم تم حسب خصوصية كل ملف.




..




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 251125

Mahdibey  (Tunisia)  |Mercredi 10 Août 2022 à 08h 44m |           
خبر سار للغاية يحمي القضاة الجدّيين والنزهاء



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 10 أوت 2022 | 12 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:55 19:19 16:12 12:32 05:32 03:55
Babnet
29°
Babnet32°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2532°-2533°-2538°-2634°-28
  • Avoirs en devises
    23862,1

  • (9 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21508 DT        1$ =3,15688 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 aout)   1190,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   