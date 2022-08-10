المحكمة الإدارية تقضي بقبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة

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صرح صباح اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري لباب نات أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرر إيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء قضاة. الذين تتوفر فيهم قرائن البراءة في حين قرر رفض قرارات تنفيذ لبعض القضاة الآخرين الذين توفرت فيهم قرائن الإدانة .مشيرا إلى أن قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه على نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها، مضيفا ان التعاطي مع ملفات الـ 57 قاضيا الذين تم إعفاؤهم تم حسب خصوصية كل ملف.