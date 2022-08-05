مقتل تونسي بعد إصابته بطلق ناري في مونريال: الصحفي الطيب معلى يقدم التفاصيل

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توفي أمس الخميس 4 أوت 2022 تونسي مقيم بمدينة مونتريال بكندا في حادثة أليمة بعد تعرضه إلى عملية قنص عشوائية، وفق ما أفادت به الصفحة الرسمية للجالية التونسية بكندا.ونشرت سفارة الجمهورية التونسية بكندا تدوية على صفحتها الرسمية قالت فيها "ببالغ الأسى والحسرة علمت السفارة بنبأ وفاة المرحوم محمد صالح بالحاج، مساء أمس، بمدينة مونتريال في ظروف أليمة".وتابعت "وقد تم إيفاد الملحقة الاجتماعية لدى قنصلية الجمهورية التونسية بمونتريال الى منزل الفقيد، لتقديم واجب العزاء والإحاطة المعنوية اللازمة لجميع أفراد أسرته، الذين سيظلون محل متابعة وعناية من قبل البعثتين الدبلوماسية والقنصلية".من جانبها أكدت صفحة الجالية التونسية بكندا أن التونسي محمد صالح بالحاج 48 سنة توفي إثر عملية قنص عشوائية بمونتريال "وهو عامل بالصحة بمستشفى Albert Prevost وهو تونسي أصيل منطقة قصور الساف، وتوفي والده منذ أسبوع وهو متزوج و له طفلان".كما أشارت الجالية إلى أنّ مدينة مونتريال و Laval شهدتا عمليات قنص عشوائية ذهب ضحيتها 3 أشخاص في غضون يومين، ومن بينهم محمد صالح بالحاج 48 و قد تم قنصه بمنطقة Ahuntsic، والضحية الثانية هو والد الملاكم الدوليDavid Lemieux.و تم قنصه بمنطقة Jules Poitras، والضحية الثالثة عمره عشرين سنة تم قنصه البارحة برصاصة في الرأس بمنطقة laval Des Rapides، "و قد قامت شرطة مونتريال بالعثور على القاتل عمره 26 سنة حيث كان مختبأ في Motel Pierre قرب المركز الإسلامي و تم تبادل النار معه في الصباح الباكر إلى أن تم قتله من طرف أفراد الفرقة الخاصة هذا الصباح و لم تعرف هويته و دوافع الجرائم إلى حد الآن"، وفق الصفحة الرسمية للجالية التونسية.موزاييك