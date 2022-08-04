القبض على شاب سطى على مقهى بجهة المنزه


Publié le Jeudi 04 Août 2022 - 18:40قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمكن أعوان منطقة الأمن الوطنى بباب بحر من القبض على شاب سطى على مقهى بجهة المنزه وسرق تجهيزاته ومبلغ مالي هام .



وتفيد تفاصيل القضية أن منطلقها كان على إثر تقدم صاحبة مقهى إلى مقر مركز الأمن الوطني بالبلفيدير راغبة في إثارة قضية عدلية إثر تعرض محلها لسرقة مبلغ مالي وجهاز تلفاز كبير الحجم.


وبانطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنزه ،و بتكثيف التحريات الميدانية بعد التنسيق مع مختلف الجهات الأمنية تبين وأنه تم القبض على مشتبه فيه من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر من أجل "مسك أشياء مجهولة المصدر" والمتمثل في جهاز تلفاز كبير الحجم ، بالتنقل على عين المكان رفقة المتضررة أكّدت بعد عرض المحجوز وأنه ذات الجهاز الذي تم سرقته من محلها.

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بالتحري مع المظنون فيه تبين وأنه مفتش عنه من أجل قضية سرقة من داخل محل مسكون خلال شهر جوان 2022 بناء على نتيجة بصمة .

باستشارة ممثل النيابة العمومية ،أذن بالإحتفاظ بذي الشبهة من أجل السرقة والأبحاث متواصلة.


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