يوسف الشاهد: لا وجود لهبة بريطانية

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كذّب اليوم الخميس 04 أوت 2022 رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ما يروج من أخبار عما أُطلِق عليه الهبة البريطانية المقدرة بـ18 مليون دولار.وفي توضيح له نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أكد الشاهد أن الحكومة لم تتلق أموالا ولا هبة بـ18 مليون دولار من بريطانيا، معتبرا ما نُشر وما يتم تداوله خيال وانفلات في إطار غير أخلاقي.وشدد يوسف الشاهد على أن الهبات تخضع لمعايير واتفاقيات معينة بين الدول ولم تمنح لتونس اي هبة من بريطانيا، وتابع أن هناك تعاون تقني ( programme de renforcement de capacités et d'assistance technique) بين تونس وبريطانيا انطلق منذ 2014 يخضع لعملية مراقبة دقيقة للأنشطة المكونة له ويتمثل في وضع خبراء وتقنيين في التخطيط والاستراتيجيا والاتصال لدعم قدرات الإدارة التونسية.وشدد على أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة وسائل الاعلام التي تنشر أخبارا زائفة وتطلق الاتهامات دون أدنى تثبت وتحقيق رغم تكذيب السفارة البريطانية لهذا الموضوع عديد المرات وفق نص التدوينة.