أعلن رجل الأعمال والوزير السابق المكلف بالعلاقة مع البرلمان علي الحفصي في تدوينة على صفحته الخاصّة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنّه بطلب من أصدقائه ومن الفاعلين السيايين قرّر العودة إلى النشاط السياسي والحزبي.وكتب الحفصي تدوينته ليعلن فيها عودته إلى الساحة السياسية من خلال انتخابه رئيسا لحزب جديد اسمه “صوت الجمهورية” حيث حاول في الاعلان عن العودة الاشارة الى أهداف الحزب التي سيقع تقديمها مستقبلا للعموم وكذلك عن الظروف التي حفت بعودته الى الواجهة .
علي الحفصي يعود للساحة السياسية من بوابة “صوت الجمهورية”
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