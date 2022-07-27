الخميس... الافتتاح الرسمي للإحتفالات بمائوية بلدية المحرس ببرمجة ثرية ومتنوعة

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تحت شعار "المحرس بلدية المواطنة، السياحة والبيئة السليمة المستدامة"، تحتفل بلديّة المحرس بداية من يوم غد الخميس 28 جويلية الجاري وإلى غاية 30 جويلية 2022 بمائويّة تأسيسها الموافقة لـ 22 فيفري 1921.وتتواصل احتفالات المائويّة على امتداد 3 ايام وتتضمّن فعالياتها برمجة ثريّة ومتنوّعة من تظاهرات، انشطة، زيارات ميدانية للمواقع الأثرية، سهرات موسيقية وفنية، ندوات ومحاضرات.*الفقرات الصباحية :الساعة 09.00 : انشطة مجموعة لمة وهمة وجمعية تضامنية يونقة بحومة الدبدابة (على امتداد 3 أيام)الساعة 09.30: عرض لبعض الادوات التقليدية والعتيقة في فضاء حامد الرديسيالساعة 10.00 : نشاط ميداني للخط العربي تحت اشراف الاستاذ عبدالحفيظ التليلي بفضاء الكرنيشالساعة 10.00 : أنشطة متنوعة تثقفية تحسيسيه ترفيهية بفضاء كورنيش المحرس بتنظيم من جمعية وفاء لمساندة وتنمية جهة المحرس.الساعة 16.00 : ورشة ميدانية لنادي التربية التشكيلية بدار الثقافة بالمحرس (المكان : حديقة البلدية)- حملة نظافة بقرية الشفار السياحة تحت إشراف “جمعية lions Tunis esprit“.الساعة 18.00: الإعلان الرسمي عن افتتاح الإحتفال بمائوية بلدية المحرس (المكان حديقة البلدية)- تحية العلم مع عرض لماجورات قصر هلال- خرجة السفساري بالتنسيق مع فاطمة بوزكري (الانطلاق من امام قصر البلدية)- خيمة للفن التشكيلي من تنشيط دار الشباب المتنقلة بصفاقس بفضاء الكرنيش (على امتداد 3 أيام)- انطلاق نشاط رياضي وترفيهي وتحسيسي باشراف وحدة التنشيط الشبابي للمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس بالتنسيق مع الديوان الوطني الاسرة والعمران البشري من خلال جمعية « atl » بقرية الشفار السياحة (على امتداد 3 أيام)- انطلاق دورة كرة القدم بملعب قرية الأطفال س و س المحرس (على امتداد يومين) بمشاركة الجمعية الرياضية بالمحرس ودار الشباب المحرس ونادي وحدات التدخل فرع المحرس.- عرض لرياضة الجيدو للنادي الرياضي للألعاب الفردية (المكان: قرية س و س المحرس)- انطلاق تقديم الحرفيين والجمعيات والاتحاد المحلي للمرأة بالمحرس لمنتوجاتهم في الخيام الموجودة بفضاء كورنيش المحرس (على امتداد يومين)- عرض ترفيهي للأطفال للأطفال (المنشط عمو أسامة)الساعة 18.00 : نشاط رياضي لنادي الكورة الحديدية بالمحرسالساعة 19.00 : مسرحية لمركز القناع بفضاء الكورنيشالساعة 20.00 : عرض لكورال أطفال دار الثقافة بالمحرس.الساعة 22.00 : سهرة موسيقية لفرقة عشاق الطرب بفضاء كورنيش المحرسوائل الرميلي