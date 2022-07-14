إيقاف الفنان الاستعراضي معز دنيز

علمت قناة التاسعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل أذنت بالاحتفاظ بالفنان معز دنيز وذلك من أجل مناشير تفتيش صادرة في حقه.وحسب المعطيات التي توفرت للتاسعة فان عملية ايقاف الفنان معز دنيز جاءت إثر حملة واسعة نفذتها الوحدات التابعة لاقليم الأمن الوطني بنابل لايقاف مفتش عنهم ومطلوبين للعدالة حيث تم ايقاف الفنان دنيز بعد مراجعة هويته على الناظم الآلي ليتبين صدور مناشير تفتيش في حقه من أجل قضايا صكوك بدون رصيد.