إيقاف الفنان الاستعراضي معز دنيز


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 10:33قراءة: 0 د, 21 ث
      
علمت قناة التاسعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل أذنت بالاحتفاظ بالفنان معز دنيز وذلك من أجل مناشير تفتيش صادرة في حقه.


وحسب المعطيات التي توفرت للتاسعة فان عملية ايقاف الفنان معز دنيز جاءت إثر حملة واسعة نفذتها الوحدات التابعة لاقليم الأمن الوطني بنابل لايقاف مفتش عنهم ومطلوبين للعدالة حيث تم ايقاف الفنان دنيز بعد مراجعة هويته على الناظم الآلي ليتبين صدور مناشير تفتيش في حقه من أجل قضايا صكوك بدون رصيد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249740



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 14 جويلية 2022 | 15 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:41 16:16 12:32 05:11 03:23
Babnet
30°
Babnet31°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2433°-2434°-2434°-2535°-26
  • Avoirs en devises
    24382,2

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,20937 DT        1$ =3,19648 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1147,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   