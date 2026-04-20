نظمت الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد ببنزرت برئاسة سفيان الشباب، ومنتدى "مقاصد للثقافة والإعلام" برئاسة رشيد البكاي، يوم الأحد 19 أفريل 2026، بفضاء مسرح الجيب المرحوم محمد قلوز ببنزت حفلا علميا لتقديم كتاب "تصفية التركات بين المذاهب السنية الأربعة والقانون التونسي"، من تأليف الدكتور وعدل الاشهاد واستاذ المواريث بالمعهد الأعلى للقضاء جمال الدين بن محمد البطي.وشهدت التظاهرة حضور عدد من القضاة والأكاديميين، من بينهم رئيس المجمة العقارية أحمد الحافي وعضو المجلس الاسلامي الاعلى محمد بوزغيبة، إلى جانب ثلة من المهنيين والمهتمين بمجال المواريث. وتضمن البرنامج تقديما لأهم محاور الكتاب، أعقبه نقاش تفاعلي تناول قضايا التركات والمواريث والجوانب القانونية والفقهية المرتبطة بها، قبل تنظيم موكب تكريم للمؤلف.وصدر هذا العمل سنة 2025 في طبعة أولى عن مجمع الأطرش للكتاب المختص، في جزأين وبحجم 755 صفحة، حيث عالج المؤلف مختلف مراحل تصفية التركات، من المقدمات إلى إجراءات التنفيذ، مستندا إلى رصيد علمي ثري ومراجع متعددة.ويجمع الكتاب بين التأصيل الفقهي في المذاهب السنية الأربعة والتنظيم القانوني التونسي، بما يعكس سعي المؤلف إلى الربط بين أحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات القانونية لضمان حقوق الورثة وفق منهج علمي دقيق. وقد اعتبره مختصون إضافة نوعية للمكتبة الشرعية والقانونية، لما يتميز به من عمق معرفي وتحليل رصين، فضلا عن كونه ثمرة خبرة أكاديمية ومهنية طويلة، ما يجعله مرجعا مهما للقضاة والمحامين والباحثين في مجال المواريث.وجمال بن محمد البطي من مواليد 1960 بمنزل بورقيبة، متحصل على الاستاذية في العلوم الاسلامية والاستاذية في القانون والماجستير المهني في الفرائض، وتحصل ايضا على الدكتوراه في العلوم الاسلامية اختصاص المواريث وقسمة التركات.