المحمدية: طفل يقتل شابا بعدة طعنات بسكين


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 22:42قراءة: 0 د, 16 ث
      
تمكن اليوم أعوان الفرقة العدلية الحرس الوطني بالمحمدية من إلقاء القبض على طفل عمره 17 سنة اقدم على قتل شاب بعدة طعنات بسكين اثر خلاف نشب بينهما بجهة المحمدية .



وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة والاحتفاظ بالقاتل وحجز إداة الجريمة .

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