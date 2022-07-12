المحمدية: طفل يقتل شابا بعدة طعنات بسكين

تمكن اليوم أعوان الفرقة العدلية الحرس الوطني بالمحمدية من إلقاء القبض على طفل عمره 17 سنة اقدم على قتل شاب بعدة طعنات بسكين اثر خلاف نشب بينهما بجهة المحمدية .وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة والاحتفاظ بالقاتل وحجز إداة الجريمة .