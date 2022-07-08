وزيرا الاقتصاد والتخطيط وتكنولوجيا الإتصال والمعلومات يشرفان على جلسة عمل حول برنامج التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمواطن

مثلت متابعة برنامج التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمواطن GovTech محور جلسة عمل جمعت اليوم وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير تكنولوجيا الاتصال و المعلومات نزار بالناجي.ووفرت الجلسة التي حضرها ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة والديوانة التونسية والسجل الوطني للمؤسسات، مناسبة تم خلالها التطرق إلى مدى التقدم في تنفيذ هذا البرنامج الذي يرمي إلى تحقيق أثر إيجابي على حياة المواطن من خلال تقريب الخدمات الاقتصادية والاجتماعية إليه من خلال رقمنتها.وفي هذا الإطار، أكد سمير سعيّد على أهمية برنامج GovTech الذي من شأنه أن يكون قاطرة للتحول الرقمي في بلادنا من خلال رقمنة كل الخدمات الموجهة للمواطن وللمستثمر، مضيفا في هذا السياق أن وزارة الإقتصاد والتخطيط تضع كل الإمكانيات المتاحة لدعم تنفيذه.ومن جهته اكد نزار بالناجي ان تقديم المشاريع المهيكلة من قبل مختلف المتدخلين في هذا البرنامج سيساهم بقدر كبير وناجع في التسريع في عملية تنفيذه.هذا ويذكر أن برنامج GovTech الذي وقع اطلاقه رسميا يوم 10 أكتوبر 2020 يهدف إلى تأمين النفاذ العادل إلى مجموعة من الخدمات الموجهة الى المواطن لاسيما تيسير النفاذ للخدمات الاجتماعية وتقريب الخدمات من خلال إحداث الخدمات الرقمية، والتسجيل المدرسي عن بعد وإحداث المؤسسات..