احكام سجنية في حق خلية لنصرة داعش خططت لتفجيرات


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 12:35قراءة: 0 د, 31 ث
      
باب نات - نظرت اول امس الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في ملف قضية تعلقت بتكوين 4 شبان لخلية مناصرة لتنظيم داعش الإرهابي وانشائهم لقنوات تلفزية على التلغرام تتولى تنزيل اصدارات تنظيم داعش الإرهابي ومقاطع فيديو تحرض على الانضمام والقتال في صفوفه أضافة لتنزيل مقاطع فيديو تحرض على الكراهية بين الاديان والأجناس وتدعو لإقامة دولة الخلافة .


كما تبين أن عناصر تلك الخلية خططوا للقيام بتفجيرات وأعمال قتل .



باستنطاق المتهمين أنكروا ما نسب إليهم بالرغم من مجابهة القاضي لهم باعترافاتهم المسجلة عليهم بحثا.

..


المحكمة قررت اصدار احكام ب 7 و10 و12 سنة سجنا في حق المتهمين .

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