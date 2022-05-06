هذا ما قاله نور شيبة خلال محاكمته

باب نات -

مثل اليوم الجمعة أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الفنان الشعبي نور شيبة وذلك لمحاكمته فيما عرف بقضية استهلاكه لمخدر الكوكايين وقد أصر نور شيبة عن الانكار نافيا استهلاكه للمخدرات مبينا أنه لم يغير اي عينة وأنه بعد أن أجرت له التحاليل على العينة اودع السجن مباشرة موضحا أنه حوكم في القضية بعدم سماع الدعوى .وطلب محاموه الحكم عليه بعدم سماع الدعوى المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم والفصل فيها .